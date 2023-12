São Paulo vence Madri na disputa para sediar jogo da NFL em 2024 | A TARDE

A cidade de São Paulo conquistou a preferência sobre Madri para sediar uma partida da NFL em 2024, segundo Octávio Neto, da TNT Sports. O contrato já foi assinado, conforme informou o repórter Danilo Lacalle da RedeTV, com o anúncio oficial esperado para amanhã, quarta-feira, 13.

A Arena Corinthians será o palco do evento, onde o Miami Dolphins será uma das equipes participantes. A NFL tem considerado a possibilidade de realizar um jogo no Brasil por algum tempo, e esta oportunidade marca um passo significativo nesse sentido.

O vice-presidente executivo da liga, Peter O’Reilly, confirmou anteriormente ao jornalista Adam Schefter, da ESPN, que o país estava na disputa para sediar um jogo em 2024, com estádios em São Paulo e Rio de Janeiro em análise.

O dirigente ainda ressaltou o sucesso de eventos da liga com o público brasileiro. “Há muito interesse na NFL. Quero dizer, nós vimos isso. Fizemos um evento para assistir o Super Bowl no Brasil no ano passado e estava lotado, a energia estava lá”, disse em referência ao “NFL in Brasa”, realizado no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano.