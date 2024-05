São Paulo vence o Barcelona fora de casa na estreia de Zubeldia | A TARDE

O São Paulo fez bonito na estreia do técnico Luis Zubeldia e venceu o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira, 25, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Jogando no Equador, o Tricolor aplicou 2 a 0.

Os gols do jogo foram marcados por Calleri e Alisson. Com seis pontos conquistados, o São Paulo está na vice-liderança do Grupo B, apenas um ponto atrás do líder Talleres.

Foi a segunda vitória do Tricolor na Libertadores, a primeira fora de casa. Na próxima rodada, o time paulista vai ao Chile encarar o Cobresal, no dia 8 de maio, enquanto torce por um empate entre Talleres e Barcelona para tentar subir à 1ª colocação da chave.