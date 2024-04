Sardinha e galinha: provocações apimentam Ba-Vi deste domingo | A TARDE

Está chegando mais um clássico Ba-Vi e com ele surgem os mais diversos tipos de provocações, seja nas redes sociais ou no barzinho. Neste domingo, 31, Bahia e Vitória se reencontram pela terceira vez no ano, em jogo de ida da final do Campeonato Baiano.

Antes das equipes pisarem no gramado do Barradão, torcedores estão chamando uns aos outros de sardinha e galinha. O primeiro é o apelido indesejado do Bahia e o segundo é a alcunha do Vitória.

No primeiro duelo de 2024, o Leão bateu o Esquadrão, por 3 a 2, em casa. O triunfo gerou muitas brincadeiras fora das quatro linhas e também dentro delas. Jogadores como Zé Hugo e Osvaldo providenciaram varas de anzol improvisadas para pescarem a sardinha.

No clássico do Barradão, atletas do Vitória fizeram a 'pescaria' para chamar o Bahia de "sardinha" | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

No segundo encontro, no último dia 20, pela Copa do Nordeste, o Tricolor devolveu a derrota e venceu por 2 a 1. Aliás, o troco foi dado também em milho. Imitando galinhas, os jogadores do Bahia lançaram o grão no gramado da Fonte Nova e alguns até germinaram.

Jean Lucas e Caio Alexandre jogam milho e imitam galinha para indicar que o Vitória de "galinha" | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A atitude dos atletas rivais, como Jean Lucas e Caio Alexandre, deixou o zagueiro Wagner Leonardo chateado. No entanto, ele também ponderou porque alguns companheiros seus também provocaram no primeiro clássico do ano. "A gente conversou numa boa e ele [Jean Lucas] entendeu que o que ele fez durante a partida não é adequado, mas faz parte do espetáculo e do clássico. No primeiro jogo houve provocação da nossa parte e a gente tem que saber lidar com isso, mas nada como em um jogo jogado a gente resolver tudo".

Desta vez, quem sairá vencedor, dentro de campo e, consequentemente, nas provocações? "Domingo é outra enfiada no time de Canabrava. Vamos ganhar o clássico e o título do Baiano. A galinha vai morrer donzela esse ano", disse o tricolor Alisson Santos. "Corra do Barradão. Estamos há mais de 20 jogos invictos no nosso santuário e domingo vamos aumentar essa marca com uma pescaria de sardinha das boas", garantiu o rubro-negro Bruno Pereira.