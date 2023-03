Scarpa e Mayke processam empresa de Bigode após perda de R$ 11 milhões

O meia Gustavo Scarpa, atleta do Nottingham Forrest, da Inglaterra, e o lateral-direito Mayke, do Palmeiras, registraram um boletim de ocorrência contra a empresa WKJC, do atacante Willian Bigde, atualmente no Fluminense, por conta de investimentos feitos em criptomoedas. Os três chegaram a atuar juntos por alguns anos no Verdão.

Durante o registro policial, o meia confirmou o investimento de R$ 6,3 milhões e o lateral R$ 4,083 milhões. Os dois disseram que os valores foram aportados após indicação da empresa de Willian Bigode, que segundo relato registrado no boletim de ocorrência, prometia o retorno de até 5% ao mês, segundo informações publicadas pelo portal GE.

A denúncia aconteceu após os atletas tentarem fazer a retirada do valor investido e não obterem sucesso no processo.

Os três jogadores atuaram juntos no Palmeiras até o ano de 2021, quando o atacante Willian Bigode deixou o clube e foi transferido para o Fluminense.