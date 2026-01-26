Schumacher saiu da cama? Jornal aponta melhora do ex-piloto

Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1 - Foto: Reprodução I FIA

Entre todos os ídolos do esporte que se aposentam e passam a ser noticiados em raras aparições, um se destaca pelo sumiço especial que adotou - Michael Schumacher. Sem ser visto há doze anos, o heptacampeão de Fórmula 1 teve seu quadro de saúde atualizado ao público, indicando uma melhora inédita.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Schumacher passou a utilizar uma cadeira de rodas e não está mais permanentemente acamado, situação que vivia desde o grave acidente de esqui sofrido em dezembro de 2013, na estação alpina de Méribel, na França.

Segundo a publicação, Schumacher agora se locomove com auxílio, tendo ajuda constante de cuidadores para ser conduzido na cadeira de rodas. Desde o acidente, seu estado de saúde é mantido sob absoluto sigilo pela família, sem divulgação de boletins médicos, imagens recentes ou aparições públicas.

Como ele está?

O ex-piloto vive sob cuidados permanentes da esposa, Corinna Schumacher, responsável por cuidar do ex-atleta e selecionar as visitas que ele pode receber, além de uma equipe formada por enfermeiros e terapeutas.

Há cerca de um mês, Corinna fez uma rara manifestação pública ao relembrar o aniversário do acidente, afirmando que "Michael está aqui… diferente, mas aqui", em mensagem publicada nas redes sociais do marido.

A condição atual do alemão também foi abordada pelo jornalista britânico Jonathan McEvoy, autor de uma biografia sobre Lewis Hamilton. Em reportagem publicada igualmente pelo Daily Mail, McEvoy relatou ter percorrido os arredores da casa de veraneio de Schumacher em Maiorca, na Espanha, onde conversou com funcionários da propriedade.

"Não dá pra ter certeza se ele entende tudo porque ele não pode falar com ninguém. A sensação é que ele entende algumas das coisas acontecendo ao seu redor, mas provavelmente não tudo", relatou uma fonte do jornalista.

Quem pode ver Schumacher?

Desde o acidente, apenas um grupo extremamente restrito está autorizado a visitar Schumacher. Além de Corinna e dos filhos Gina-Maria e Mick, o piloto já encontrou figuras importantes em sua carreira, como Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger.

Por que tanta rigidez?

No início de 2025, três homens foram condenados pela Justiça da Alemanha por tentativa de extorsão à família Schumacher. Entre eles estava um ex-segurança do piloto, que trabalhou na residência até 2020 e teve acesso a mais de 1.500 arquivos pessoais, incluindo fotos, vídeos e prontuários médicos.

O grupo exigia cerca de 14 milhões de euros, cerca de R$ 88 milhões, para não divulgar o material na dark web. Antes disso, em 2014, um homem acusado de roubar documentos médicos de Schumacher foi preso e posteriormente encontrado morto dentro do presídio.

A partir disso, o sigilo foi se tornando cada vez mais uma prioridade da família de Schumacher, com a única aparição do piloto acontecendo em 2024, no casamento da filha Gina-Maria, em Maiorca.

Segundo a imprensa alemã, os convidados precisaram entregar os celulares antes da cerimônia, como parte do protocolo de segurança e privacidade da família, e nenhuma imagem vazou.

Schumacher vive entre a residência da família na Suíça e a casa em Maiorca, sempre longe do olhar público. Ex-chefe de operações da Red Bull e amigo pessoal do piloto, Richard Hopkins chegou a declarar que acredita que o público provavelmente nunca mais verá Schumacher em aparições públicas.