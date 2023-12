Secretário celebra importância da duplicação da "Via Barradão" | A TARDE

Diversas autoridades marcaram presença nesta terça-feira, na assinatura que autoriza o início das obras de duplicação da Rua Artêmio Castro Valente, no bairro da Canabrava, que possibilita o acesso ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador. A ordem de serviço foi assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues. O secretário do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte, Davidson Magalhães, destacou para o Portal A TARDE os benefícios desta obra.

"Esta obra tem duas dimensões, a primeira é a mobilidade urbana para todos aqueles que moram nesta região, e é o Governo do Estado dando continuidade à essa revolução em Salvador, que começou com o metrô, com as grandes avenidas, e que mais uma vez está se concretizando com esse acesso ao Barradão." garantiu o Secretário.

Além disso, Davidson Magalhães também comentou sobre o intuito de aproximar os torcedores do Vitória ao clube, de forma que consumam mais os jogos no estádio, assim, incentivando o esporte. Sendo um dos milhares torcedores do Leão da Barra no estado da Bahia, o secretário afirmou que sabe das dificuldades de acesso, visto que frequenta os jogos.

"A segunda dimensão é a questão do esporte. Eu, que sou torcedor do Vitória, que frequento o Barradão, sei da dificuldade da vinda até aqui. Foi feita a avenida Mário Sérgio, mas nas proximidades do estádio, o acesso vira um funil, e isso dificulta o transporte, agora ainda mais, já que o Vitória está na primeira divisão, com o fluxo de público muito maior. Eu vim no último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, onde enfrentou o Sport, e eu vi as dificuldades." afirmou Davidson

Para finalizar, a autoridade garantiu o compromisso do governo do estado com o incentivo ao esporte, que vem sendo um dos carros chefes da gestão. O secretário afirmou que o destaque dos atletas baianos nas diversas modalidades praticadas é possível graças ao investimento e responsabilidade das autoridades do estado, que apostam na política de inclusão social e incentivo ao alto rendimento.

"Portanto, dois objetivos estão sendo cumpridos: a mobilidade urbana e o incentivo ao esporte, que tem sido uma prática do nosso governo. A Bahia tem sido destaque no esporte nacional com grandes campeões em diversas modalidades, é um dos estados que mais investe no esporte, tanto na infraestrutura, com mais de 200 milhões investidos, quanto na política de inclusão social e incentivo ao alto rendimento." finalizou o secretário da SETRE.