Secretário de Vera Cruz valoriza Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

Falta pouco para a 53ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, competição que completa 68 anos em 2023 e que retorna ao calendário esportivo da Bahia após um hiato de seis anos. Realizada pela primeira vez em 1955, a Mar Grande-Salvador se tornou uma das provas mais emblemáticas do Brasil e no próximo dia 19 de novembro volta a agitar as águas da Baía de Todos os Santos.

Com um percurso de aproximadamente 12 km, a prova tem largada na Praia do Duro, em Mar Grande, no município de Vera Cruz. O secretário de Cultura, Turismo e Esporte da Prefeitura de Vera Cruz, André Reis, ressaltou a importância do retorno da travessia para incentivar a prática esportiva e para o desenvolvimento de novos atletas.

“O retorno traz a esperança e a inspiração para que nadadores possam conhecer ou reencontrar este lindo lugar que é a Ilha de Itaparica, além de ser um estímulo para os moradores. Hoje temos na cidade uma Arena Aquática inaugurada recentemente pelo prefeito Marcus Vinícius voltada ao incentivo de crianças, jovens e adultos à prática esportiva”, disse o secretário ao Portal A TARDE.

Além de agregar esportivamente, a Travessia Mar Grande-Salvador também abre as portas para o turismo na região da Ilha de Itaparica, o que acaba movimentando a economia local e fortalecendo a prestação de serviços.

“[A Travessia] gera um fluxo de turistas, ocupação de leitos e utilização dos serviços de bares e restaurantes. Destaque para a promoção do lugar, que é importante para o turismo e o esporte, além da vivência e experiência com outros nadadores vindos de diversas partes do Brasil. Na ilha inclusive possui Rafael Galo com sua importância na natação”, completou o secretário André Reis.

Rafael Galo, citado pelo secretário, disputou a Travessia Mar Grande-Salvador pela primeira vez com 18 anos e por pouco não chegou na primeira colocação. Ele contou que após ver a largada da prova, decidiu que iria fazer no ano seguinte.

“A natação é a minha vida. Quando eu comecei a nadar tinha 17 anos e aí minha família foi morar em Mar Grande. Eu sempre vi a largada da Mar Grande-Salvador, e um dia eu imaginei: ano que vem eu vou fazer essa Travessia”, contou o Galo ao Portal A TARDE.

Rafael Galo quase venceu a Mar Grande-Salvador aos 18 anos | Foto: Arquivo pessoal

“Meu sonho mesmo era só chegar. Treinar, realizar e chegar, mas na hora deu vontade de ganhar e faltou pouco. Oito meses de natação fiquei em segundo no geral, quase que ia chegar em primeiro, foi por pouco mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo. Depende muito do guia também, não é só do atleta. Foi uma prova muito grande para mim”, complementou o funcionário público.

Galo, atualmente com 41 anos, ainda conquistou resultados expressivos no cenário nacional, se classificando duas vezes para o Sul-Americano e disputando o mundial. Mesmo parado há alguns anos, ele disputou duas eliminatórias neste ano e venceu uma delas.

“Esse ano eu nadei duas eliminatórias: uma eu ganhei e outra eu fiquei em sexto no geral. Minha experiência é tudo. Eu queria tanto fazer essa Mar Grande-Salvador, porque é a principal, é a mais gostosa, mas infelizmente eu não vou fazer esse ano. Eu estava me preparando e tudo, fazendo a eliminatória, mas meu pai faleceu há um mês e meio. Ano que vem, com fé em Deus, agora que essa prova voltou eu vou fazer. Eu vou participar para fazer homenagem a meu pai.”, concluiu Galo.

As inscrições para a Travessia Mar Grande-Salvador eram limitadas e foram encerradas. No site oficial da competição é possível conferir o regulamento da prova e outras informações. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.