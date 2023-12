Secretário reitera força da Bahia no esporte: “fundamental” | A TARDE

O projeto Verão Costa a Costa 2ª edição foi lançado nesta terça-feira, 19, em Salvador, e tem como meta incentivar a prática de modalidades esportivas no litoral baiano, o maior do país, com mais de 932 km de praias. O secretário do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte, Davidson Magalhães, falou suas expectativas para a ação que movimentará toda a costa litorânea do estado, fortalecendo o turismo e a economia do estado.

“O Costa a Costa foi concebido como instrumento para fortalecer a vocação turística da Bahia, especialmente no litoral. E subindo essa característica geográfica que só a Bahia tem, essa extensão de costa. Vai desde a costa das baleias, passando pela costa do Descobrimento, a costa do Cacau, a costa do Dendê, depois chegamos no Recôncavo e terminamos lá em cima, na costa dos coqueiros, no litoral norte. Portanto, essa expectativa nossa foi uma ideia de conjugar, ao mesmo tempo, modalidades esportivas de praia com atividades culturais, shows. Agora vamos acrescer cinema em todos esses lugares e também a atividade de geração de emprego em renda, com a economia solidária e o artesanato”, explicou em entrevista ao Portal A TARDE.

A ideia do Verão Costa a Costa também é influenciar jovens para praticar esportes. A Bahia é um celeiro de atletas e alguns deles como Isaquias Queirós e Ana Marcela Cunha, por exemplo, são medalhistas olímpicos. Projetos do governo do estado incentivam e dão suporte a novos talentos.

“A Bahia tem dado inúmeros campeões e campeãs nacionais em diversas modalidades. Se você tirar os baianos do último pódio das Olimpíadas, o Brasil ia despencar. E isso tudo, grande parte deles, foram fruto de trabalhos sociais do governo do Estado, do faz-atleta, dos programas vindos com as federações, como o Remando no Rio de Contas, que deu Isaquias”.

O secretário segue explicando os investimentos feitos pelo estado. “O Estado tem investimentos consolidados que vai, da iniciação ao esporte através do esporte por toda parte. São mais de 100 núcleos na Bahia, cada núcleo tem 400 pessoas. Veja o volume de pessoas que já estão envolvidas nessa questão do esporte. Temos com as federações programações de escolinha e também de incentivo ao esporte, desde a inclusão social, ao esporte educacional, como um esporte de alto rendimento. Então essa é a política que tem gerado atletas. Esses eventos são eventos que incentivam a participação do esporte. Fundamental”, concluiu.

A segunda edição do Verão Costa a Costa acontece de 18 de janeiro a 14 de abril de 2024, em seis cidades litorâneas da Bahia: Prado, Porto Seguro, Ilhéus, Maraú, Camaçari e Salvador.