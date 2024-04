Secretário revela planos para uso da Arena Multiuso de Salvador; veja | A TARDE

Durante cerimônia que marca o início da construção da Arena Multiuso, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 1º, o secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos, conversou com o Portal A TARDE sobre o novo equipamento.

“Aqui se pode receber jogos e torneios de futsal, vôlei, basquete, capoeira, judô e inclusive MMA”, afirmou. O destaque para o MMA, sigla para “mixed martial arts” (artes marciais mistas, em livre tradução), se dá pelo fato de que esta modalidade geralmente tem torneios realizados em outras praças esportivas. “A gente só vê isso em outras capitais, como São Paulo e Rio, mas lá é bem defasado”, continuou.



Além de práticas esportivas, Luiz Carlos comentou que a Arena Multiuso será importante para eventos em geral. “Salvador não tinha um espaço como esse. Era 8 ou 80: espaço pequeno ou grande demais, como a Arena Fonte Nova, que não é modulável e por isso custa valores muito altos”, argumenta.

“A ideia é que a Arena Multiuso tenha capacidade para 12,5 mil pessoas em eventos e show. Para esportes, em torno de 8 mil. As poltronas são retráteis e se recolhem para que a atividade esportiva aconteça”, conclui.

A ordem de serviço da Arena Multiuso, que fica no Parque dos Ventos, próximo do Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio, foi assinada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) na manhã desta segunda-feira, 1º. A expectativa é que o equipamento seja uma espécie de “Novo Balbininho”.



O Ginásio de Esportes Antônio Balbino ficava na Ladeira da Fonte, em Nazaré, mas foi demolido para que fossem construídas vagas de estacionamento da Arena Fonte Nova, inaugurada em 2013.