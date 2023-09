Segunda fase do Intermunicipal tem confrontos definidos; confira

O Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes conheceu os confrontos que darão corpo para a Segunda Fase do campeonato nesta terça-feira, 5. As partidas começarão a partir do domingo, 10, todas no mesmo horário, às 15h.

Ao todo, a Segunda Fase do campeonato amador terá 40 equipes com 20 jogos de ida e 20 jogos de volta.

Confira os jogos abaixo:

RIO REAL x QUIJINGUE

Local: Estádio Municipal de Rio Real

CANUDOS x TUCANO

Local: Estádio Municipal de Canudos



CRISOPÓLIS x SANTALUZ

Local: Estádio Municipal de Crisopólis



BARROCAS x VALENTE

Local: Estádio Municipal de Barrocas



RETIROLÂNDIA x SERRINHA

Local: Estádio Municipal de Retirolândia



FEIRA DE SANTANA x BIRITINGA

Local: Estádio Municipal de Feira de Santana



TERRA NOVA x IPIRÁ

Local: Estádio Municipal de Terra Nova



RIACHÃO DO JACUIPE x SIMÕES FILHO

Local: Estádio Municipal do Riachão do Jacuípe



SANTO AMARO x POJUCA

Local: Estádio Municipal de Santo Amaro



VALENÇA x CACHOEIRA

Local: Estádio Municipal de Valença



CONCEIÇÃO DA FEIRA x MARAGOGIPE

Local: Estádio Municipal de Conceição de Feira



SANTO ANTONIO DE JESUS x SANTA INÊS

Local: Estádio Municipal de Santo Antônio de Jesus

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA x CASTRO ALVES

Local: Estádio Municipal de São Jose da Vitória



JEQUIÉ x IPIAÚ

Local: Estádio Municipal de Jequié



ITAPETINGA x COARACI

Local: Estádio Municipal de Itapetinga



IBICARAÍ x LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Local: Estádio Municipal Ibicaraí

BARREIRAS x ITAPITANGA

Local: Estádio Municipal Barreiras



ITAGIMIRIM x EUNAPÓLIS

Local: Estádio Municipal de Itagimirim



TEIXEIRA DE FREITAS x PORTO SEGURO

Local: Estádio Municipal de Prado



BELMONTE x ITAMARAJU

Local: Estádio Municipal de Belmonte