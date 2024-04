Seis torcedores do Bahia são presos em flagrante após agredirem homem | A TARDE

Seis integrantes da Bamor, torcida organizada do Esporte Clube Bahia, foram detidos após agredirem um homem, no bairro de Escada, Subúrbio Ferroviário de Salvador. O caso aconteceu por volta das 18h, desta quarta-feira, 20, dia em que o tricolor e o Vitória se enfrentam pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

Segundo informações de testemunhas, o homem estava no ônibus e quando desceu foi abordado pelo grupo, por estar com uma bermuda do Flamengo e ser confundido com torcedor do Esporte Clube Vitória.

O flamenguista foi agredido com socos e ponta pés e chegou a a ser encurralado pelos suspeitos. No momento da ação, uma viatura da 18ª CIPM passava pelo local, deteu os seis indivíduos e levou para Central de Flagrantes, nos Barris.

A reportagem do portal A TARDE entrou em contato com as polícias Militar e Civil, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Divulgação | Yula Braga