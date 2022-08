Seleção Baiana de Natação é campeã Norte Nordeste

O estado da Bahia saiu vencedor no quadro geral de medalhas do Campeonato Interfederativo Norte e Nordeste de Natação - Troféu Doutor Milton Medeiros, na cidade de Aracaju, capital do estado de Sergipe.

14 estados do norte e nordeste estiveram presentes disputando a competição, que envolve as categorias infantil, juvenil e junior e sênior. A seleção baiana, que contou com as suas principais estrelas, venceu com folga nas categorias júnior e sênior, além da terceira colocação na categoria juvenil.

A Bahia também foi estado que levou mais medalhas para casa, com 119 conquistadas, sendo 48 de ouro. Pernambuco, em segundo lugar no quadro geral, conquistou 103 medalhas. Porém, na contagem final os pernambucanos ficaram uma pontuação acima, em função das categorias infantil e juvenil.

A grande novidade da competição foi a premiação em dinheiro dada para os atletas pertencentes a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

“Foi muito expressivo o resultado alcançado. Somos o estado com mais medalhas conquistadas, e o mais importante, tivemos uma seleção unida, com espírito de equipe e muita vibração entre os atletas. Sem dúvidas voltaremos ainda mais fortes para 2023”, afirmou Diego Albuquerque, presidente da FBDA.

Agora, os atletas da seleção baiana, que tiveram o apoio da Sudesb para fazer a viagem, voltam para Salvador já com o pensamento nas competições do segundo semestre.