Seleção Brasileira de Beisebol estreia com vitória em Santiago 2023 | A TARDE

A Seleção Brasileira de Beisebol venceu a Venezuela por um placar de 3x1, ainda na fase de grupos, na estreia dos Jogos Pan-Americanos 2023 de Santiago, nesta quinta-feira, 19. A última vez em que o Brasil conseguiu participar da competição nessa modalidade foi em 2007, no Rio de Janeiro, quando venceu a Nicarágua, mas saiu derrotado para República Dominicana e Estados Unidos.

Apesar do histórico tradicional da Venezuela no esporte, 6° colocada do ranking Mundial, se tornando favorita para a partida, a amarelinha conseguiu surpreender com atuação mágica de Felipe Natel e Oscar Nakaoshi. Desta forma, o Brasil alcança a sua primeira vitória nos Jogos Pan-Americanos após 16 anos.

Os próximos jogos da Seleção será no Domingo, 22, às 9h30, contra a Colômbia, que poderá garantir a classificação para as semifinais da competição. Em seguida, jogará contra Cuba, no dia 24 de outubro, terça-feira.