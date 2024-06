Seleção Brasileira enfrenta o México em amistoso; saiba detalhes | A TARDE

O técnico Dorival Júnior, junto com a sua comissão técnica, terá um longo e raro período de trabalho contínuo, de mais de um mês, com os jogadores da Seleção Brasileira. Treinando nos Estados Unidos desde o começo da semana, a Canarinho se prepara para a disputa da Copa América, que começa no dia 20 de junho, com sede no país da América do Norte.

O Brasil vai estrear no dia 24 de junho, em Los Angeles (Califórnia), quando enfrenta a Costa Rica na rodada de abertura do Grupo D. Antes disso, terá dois amistosos, sendo o primeiro contra o México, hoje, no estádio Kyle Field, em College Station (Texas), nos Estados Unidos. Depois, joga com a seleção do país anfitrião, na quarta-feira, no estádio Camping World, em Orlando (Flórida).

Buscando conhecer mais os jogadores, o técnico, que assumiu a Seleção após a saída de Fernando Diniz, faz a sua terceira partida. Ele deve testar formações diferentes nesses dois duelos. Será uma oportunidade tanto para Dorival conhecer melhor o grupo quanto para os jogadores, principalmente aqueles que atualmente estão na reserva, entrarem na fila para compor os titulares.

A grande expectativa de força e diferencial da Seleção Brasileira na competição continental está direcionada ao trio de ataque, formado por Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Os dois primeiros conquistaram a Champions League (Liga do Campeões) pelo Real Madrid no sábado passado. Por conta disso, Vinícius e Rodrygo apenas se juntaram ao grupo na quarta e podem ser poupados pelo treinador. Já Endrick, grande aposta do time merengue, que contratou o agora ex-jogador do Palmeiras, pode ter a sua primeira oportunidade na titularidade.

Em entrevista durante a semana, Vinícius Júnior falou do desejo de conquista o primeiro título pela Seleção, dado que as suas principais conquistas na carreira, até então, foram pelo Real Madrid, clube pelo qual levantou a taça da Liga dos Campeões da Europa duas vezes (2022 e 2024).

Geração forte

“Esta geração é muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção”, garantiu Vinicius, um sério candidato a conquistar a Bola de Ouro, em entrevista depois do título.

De desfalque, além dos jogadores cortados por lesão na convocação, o zagueiro Gabriel Magalhães não deve jogar, pois sentiu o ombro direito e não participou de alguns treinos nos Estados unidos.

Embora Dorival Júnior não tenha falado sobre o time que deve escalar como titular, o atacante Gabriel Martinelli deixou escapar, em entrevista coletiva, que vai iniciar a partida de hoje contra o México.

“A posição que eu mais gosto de jogar é na esquerda, sempre prefiro estar ali, mas deixei claro para ele também que posso fazer o número 9 e a ponta direita. Deixo a critério dele. Mas a que eu mais prefiro é a ponta esquerda”, afirmou.

Ele comentou também sobre a disputa saudável de posição com Vinícius Júnior. “É um orgulho muito grande estar jogando com ele, vivenciando o dia a dia, vendo o menino especial e merecedor que ele é. A gente fica muito feliz de ver um brasileiro brilhando. Na minha opinião, merece ganhar a Bola de Ouro”, disse, tratando ainda das expectativas para o torneio continental.

“Copa América é grande, estamos prontos para jogar e vamos tentar o nosso melhor. Temos dois amistosos. Tentar entender o que o técnico quer da gente, com certeza, temos grandes jogadores, com certeza vamos bem na Copa América. Vai ser um jogo difícil (contra o México), eles têm vários jogadores que jogam na Europa”, completou Martinelli.

SERVIÇO

LOCAL: Estádio Kyle Field, na cidade de College Station, no Texas (EUA), às 22h (da Bahia)

ÁRBITRO: Lukasz Szpala (Estados Unidos/Polônia)

Publicações relacionadas