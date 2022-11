Seleção Brasileira estreia com vitória no Sul-Americano S20

Nesta quarta-feira, 2, a Seleção Brasileira Sub-20 de Rugby venceu a Colômbia na estreia do Sul-Americano S20 e se classificou para a final contra o Paraguai. Os Curumins venceram os colombianos pelo placar de 38 a 12 tomando a liderança da equipe paraguaia que venceu a mesma Colômbia no primeiro jogo do campeonato por 27 a 11.

Esse é o primeiro torneio dos brasileiros desde 2019 quando o calendário foi suspenso por conta da pandemia. Torneio esse que está sendo realizado em Assunção no Paraguai.

Comandado pelo treinador Leandro Geaveard, o Brasil começou bem a partida e logo no primeiro lance conseguiu abrir o placar, em try de maul finalizado pelo capitão André Brandão, logo em seguida os colombianos responderam na mesma moeda com try de maul marcado por Medina, mas o Brasil não se abateu e ficou na frente do placar no lance seguinte com Brandão fazendo o try no pick and go.

Daí em diante o Brasil dominou a partida sem sofrer sustos até fechar o placar em 38 a 12.

A decisão do título vai ser neste sábado, contra o Paraguai, às 16h.