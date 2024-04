Seleção Brasileira faz homenagem a Zagallo durante amistoso | A TARDE

A seleção brasileira entra em campo logo mais às 16h, para enfrentar a equipe da Inglaterra, em amistoso realizado em Wembley. Durante o amistoso, o "Velho Lobo", como era conhecido, Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores nomes da história do futebol mundial, ganhará uma homenagem.

A camisa do Brasil ganhou um patch especial e uma flâmula confeccionada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em homenagem a Zagallo.

"O Zagallo merece todas as homenagens. Reverenciar a memória dele em um jogo da Seleção, a sua paixão, no estádio de Wembley lotado tem um significado ainda mais especial. Ë uma justa homenagem da CBF a essa lenda do futebol mundial", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Zagallo é o maior vencedor de Copas do Mundo da história. Ao todo, são dois títulos como jogador (1958 e 1962), uma como técnico da inesquecível Seleção que conquistou o Mundial de 1970 e a última como coordenador da Seleção no Mundial de 1994.

A partida também marca a estreia de Dorival Júnior como técnico da Seleção Canarinho.