Seleção brasileira feminina sai do top 10 da FIFA | A TARDE

O ano de 2023 foi conturbado para a Seleção Brasileira feminina. Desde vexame na Copa do Mundo, resultados negativos e a demissão da treinadora Pia Sundhage, o Brasil vem passando por momentos difíceis, o que fez a equipe despencar no ranking de seleções do futebol feminino da Fifa, encerrando o ano em 11º lugar.

O grupo brasileiro não fica de fora do top 10 desde setembro de 2019 e desta vez encerra o ano distante das melhores colocadas. A melhor colocação do Brasil foi em 2009, quando figurou no top 2.

Desde a eliminação precoce no Mundial Feminino deste ano, quando o time treinado pela sueca caiu ainda na fase de grupos, a Seleção Canarinho vem perdendo pontuações e posições na classificação.

Nos últimos meses a equipe disputou cinco partidas amistosas, contra Canadá, Japão e Nicarágua, vencendo três jogos e perdendo outros dois. Neste meio tempo caiu da 9ª para a 11ª colocação, sendo ultrapassada por Coreia do Norte e Canadá.

No top 3 estão Espanha, a atual campeã do mundo, seguido de Estados Unidos e França.

Veja o ranking:

1- Espanha: 2066,05

2- Estados Unidos: 2045,12

3- França: 2021,69

4- Inglaterra: 2014,19

5- Suécia: 1998,09

6- Alemanha: 1987,25

7- Holanda: 1986,84

8- Japão: 1978,01

9- Coreia do Norte: 1950,87

10- Canadá: 1948,58

11- Brasil: 1941,08