Seleção de Itamaraju conquista o Intermunicipal pela quinta vez | A TARDE

A edição 2023 do Campeonato Baiano Intermunicipal chegou ao fim neste domingo, 26. O Estádio Municipal Juarez Barbosa, em Itamaraju, viu a seleção local levantar o quinto troféu de sua história após empatar em 1 a 1 com Porto Seguro. Como havia vencido o jogo de ida, na casa do adversário, por 2 a 1, a equipe itamarajuense garantiu o título na soma dos placares.

A final desta temporada demonstra a força do futebol amador no sul do estado. Com a conquista, Itamaraju se tornou a terceira maior vencedora do Intermunicipal, atrás apenas de Itabuna e Cachoeira, com oito títulos cada. A seleção itamarajuense já havia vencido as edições de 2002, 2004, 2018 e 2019.

Já a seleção de Porto Seguro, que foi campeã do Intermunicipal em 2010, voltou a disputar uma final após 13 anos, mas ficou com o vice-campeonato pela terceira vez. Campeã em 2022, a seleção de Quijingue foi eliminada na semifinal para Itamaraju, enquanto Castro Alves foi a vítima de Porto Seguro.