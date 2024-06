Seleção feminina atropela a Bulgária e segue 100% na Liga das Nações

Meninas do Brasil comemoram ponto contra a Bulgária - Foto: Divulgação | CBV

O Brasil segue voando nos jogos da Liga das Nações de Vôlei Feminino e nesta sexta-feira, 14, venceu mais uma. A vítima da vez foi a Bulgária, em duelo realizado em Hong Kong. Agora a equipe está com 100% de aproveitamento na competição em 11 partidas.

Sob o comando do grande José Roberto Guimarães, a seleção brasileira atropelou a seleção europeia e matou o confronto logo em 3 sets a 0. Foram parciais de 25/11, 25/11 e 25/23, sem tomar conhecimento do adversário.

A melhor do jogo foi Tainara brilhou, que fez 19 pontos e terminou como a maior pontuadora. Foram 14 pontos de ataque, 2 de bloqueio e 3 de saque da oposta. Além dela, Ana Cristina também se destacou marcando 15 pontos, sendo 11 de ataque, 2 de bloqueio e 2 de saque.

Mesmo com a classificação assegurada para os Jogos Olímpicos, o técnico José Roberto continua atento ao rendimento das jogadoras, analisando para definir a lista final de 12 atletas que representarão o Brasil em Paris. Apenas 13 jogadoras estarão oficialmente no grupo, com uma reserva pronta para ser acionada em caso de necessidade.