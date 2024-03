Seleção feminina de futebol vence e se classifica na Copa Ouro | A TARDE

A Seleção Brasileira Feminina de futebol está classificada para os mata-matas da Copa Ouro. A vaga foi obtida na madrugada deste domingo, 25, com a vitória sobre a Colômbia por 1 a 0.

Com o resultado, o time garantiu a liderança do Grupo B da competição. O gol da vitória foi marcado por Duda Santos, aos 4 minutos do primeiro tempo.

A seleção soma seis pontos. Colômbia e Porto Rico têm três pontos. Já a seleção do Panamá ainda não pontuou. O Brasil volta a jogar justamente contra o Panamá às 0h15, da próxima quarta-feira, 28, pela última rodada da fase de grupos.

O triunfo obtido no Estádio Snapdragon foi a quinta vitória de Arthur Elias no comando do time. O ex-técnico do Corinthians acumula cinco vitórias e duas derrotas, com saldo de 11 gols marcados e sete sofridos.