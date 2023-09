Seleção Feminina de Futsal conhece adversárias da Copa América 2023

A Seleção Feminina de Futsal conheceu, na manhã desta terça-feira, 12, as adversárias na CONMEBOL Copa América de Futsal Feminino. Com o resultado do sorteio da primeira etapa do continental, o Brasil se juntou ao Grupo B, ao lado de Paraguai, Bolívia, Equador e Venezuela. A competição está prevista para acontecer na Argentina entre os dias 24 de setembro a 1º de outubro.

Antes de embarcar com destino a Argentina, o Brasil passará por uma série de treinos entre os dias 16 a 22 de setembro, em Gramado, no Rio Grande do Sul, de onde sairão diretamente para Buenos Aires.

Com um longo histórico positivo, a seleção brasileira é detentora das seis taças (2005, 2007, 2009, 2011, 2017 e 2019) das sete edições existentes, tornando-se a equipe que mais vezes foi campeã no torneio, chegando em mais um ano como favorita.

Formato da competição

A Copa América de Futsal feminino é composta por duas etapas, inicialmente a fase de grupos e em seguida o mata-mata. Todas as fases serão em turno único. A fase de grupos será disputada pelas 10 seleções, divididas em 2 grupos de 5 equipes cada.

As duas melhores colocadas de cada grupo garantem vaga para as semifinais. As seleções restantes poderão entrar em campo para disputarem pelas colocações do 5º ao 9º lugar, sabendo que, os terceiros colocados da fase de grupo disputarão a 5° colocação, os quartos pelo 7º e os quintos pelo 9º.