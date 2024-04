Seleção feminina do Brasil cai em grupo com a Espanha; veja como ficou | A TARDE

A seleção brasileira feminina foi sorteada e caiu no Grupo C, onde enfrentará com a atual campeã mundial Espanha e com o Japão. O sorteio é válido pelo torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e aconteceu nesta quarta-feira. 20.

Veja os grupos de futebol feminino

GRUPO A - França, Canadá, Colômbia e Nova Zelândia

GRUPO B - Estados Unidos, Alemanha, Austrália e África 2 (Zâmbia ou Marrocos)

GRUPO C - Espanha, Japão, BRASIL e África 1 (Nigéria ou África do Sul)

O torneio feminino de futebol começará no dia 25 de julho, na véspera da cerimônia de abertura das Olimpíadas, e terá partidas em sete cidades francesas. A decisão do ouro será no dia 10 de agosto, no estádio Parc des Princes, em Paris.

O Brasil vai estrear em Bordeaux, dia 25.