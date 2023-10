Seleção feminina é convocada para amistosos com Canadá | A TARDE

O técnico Arthur Elias anunciou a convocação da seleção feminina para os jogos da Data Fifa de outubro, oportunidade na qual o Brasil medirá forças com o Canadá em duas partidas amistosas, nos dias 28 e 31 de outubro.

Na convocação realizada na última segunda-feira (2), o comandante da equipe canarinho afirmou que espera ver os primeiros resultados de um período de treinos que comandou na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, no mês de setembro: “Espero um Brasil com mais posse de bola, mas uma posse efetiva e criando chances, fazendo gols. Agora é testá-las em jogo internacional”.

Confira a lista completa das atletas da #SeleçãoFeminina convocadas para os amistosos de outubro. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/yOPOwe5XlM — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 2, 2023

Relação de convocadas:

Goleiras: Leticia Izidoro - Corinthians, Luciana - Ferroviária e Camila - Santos.

Zagueiras: Rafaelle - Orlando Pride (EUA), Tainara - Bayern de Munique (Alemanha), Kathellen - Real Madrid (Espanha), Antonia - Levante (Espanha) e Lauren - Kansas City (EUA).

Laterais: Tamires - Corinthians, Yasmim - Corinthians e Bruninha - Gotham (EUA).

Meio-campistas: Ary Borges - Racing Louisville (EUA), Luana - Corinthians, Duda Sampaio - Corinthians e Angelina - O.L Reign (EUA).

Atacantes: Kerolin - North Carolina (EUA), Debinha - Kansas City (EUA), Bia Zaneratto - Palmeiras, Geyse - Manchester United (Inglaterra), Gabi Portilho - Corinthians, Adriana - Orlando Pride (EUA), Marta - Orlando Pride (EUA), Cristiane - Santos e Gabi Nunes - Levante (Espanha).