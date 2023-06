Seleção inicia caminhada rumo ao bicampeonato na Liga das Nações

Após o ótimo início da seleção Feminina na Liga das Nações de vôlei, com três vitórias e 1 derrota, agora é a hora dos homens mostrarem toda a sua força. Buscando o bicampeonato, o Brasil estreia na VNL na quarta-feira, 7, contra a Alemanha, às 21h.

Campeão em 2021 contra a Polônia, a seleção comandada por Renan Dal Zotto quer recuperar o posto perdido em 2022, após cair nas quartas de finais.

A liga das nações de vôlei masculino, assim como o feminino, conta com duas etapas. A primeira acontece ao longo de três semanas, de forma intercalada com a competição feminina, em que as 16 equipes presentes são distribuídas em duas sedes.

A cada semana, as seleções jogam quatro vezes. Dessa forma, cada equipe faz 12 jogos ao fim da primeira fase. As sete primeira colocadas da fase preliminar, assim como a Polônia, já com classificação garantida por ser a sede da final, se classificarão para a segunda etapa, disputadas em formato de mata-a-mata.

Das 16 equipes presentes na VNL, 10 delas já são figurinhas carimbadas, já que disputam todas as edições, são elas: Alemanha, Argentina, Brasil, EUA, França, Irã, Itália, Japão, Polônia e Sérvia.

Liga das Nações (VNL) masculina 2023 - Jogos do Brasil

7 de junho - Brasil x Alemanha - 21:00 - Ottawa, Canadá

8 de junho - Argentina x Brasil - 21:00 - Ottawa, Canadá

10 de junho - Brasil x Cuba - 17:30 - Ottawa, Canadá

11 de junho - EUA x Brasil - 15:30 - Ottawa, Canadá

20 de junho - Brasil x Bulgária - 15:30 - Orléans, França

22 de junho - Japão x Brasil - 8:00 - Orléans, França

24 de junho - Brasil x Eslovênia - 12:00 - Orléans, França

25 de junho - Brasil x França - 17:00 - Orléans, França

4 de julho - Brasil x Itália - 0:00 - Pasay, Filipinas

6 de julho - Brasil x Países Baixos - 0:00 - Pasay, Filipinas

7 de julho - Polônia x Brasil - 0:00 - Pasay, Filipinas

8 de julho - Brasil x China - 0:00 - Pasay, Filipinas

Fase final: Gdansk, Polônia, de 19 a 23 de julho.

Horário de Brasília.