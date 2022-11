Seleção masculina de basquete é convocada para as Eliminatórias

A Seleção Brasileira de basquete foi convocada para as Eliminatórias da Copa do Mundo 2023, disputada no Japão, Indonésia e Filipinas. O Brasil enfrenta Estados Unidos e México, nos dias 11 e 14 de novembro, às 18h30 e 0h30, respectivamente. Foram convocados 12 atletas.

O grupo viaja se apresenta em Washington DC no próximo domingo, 6, onde treina para as próximas partidas. O técnico Gustavo De Conti falou sobre a importância dos próximos jogos para manter o bom nível que a seleção vinha tendo.

“É uma janela fundamental para a nossa busca por uma vaga no Mundial e vamos trabalhar para manter o bom momento da AmeriCup, quando crescemos jogo a jogo na competição, melhorando principalmente, no jogo coletivo. Estados Unidos e México são rivais duríssimos, mas acredito na força do nosso grupo”, disse o técnico.

Confira a lista de convocados:

Armadores: Marcelo Huertas (Lenovo Tenerife - ESP); Yago (Ratiopharm Ulm - ALE).

Alas/Armadores: Georginho (SESI Franca); Vitor Benite (Gran Canaria - ESP); Gui Deodato (Flamengo).

Alas: Rafael Mineiro (Flamengo); Léo Meindl (U Banca - ROM).

Alas/pivôs: Lucas Dias (SESI Franca); Tim Soares (Sydney Kings - AUS); Bruno Caboclo (Capitanes - MEX).

Pivôs: Lucas Mariano (SESI Franca); Cristiano Felício (Granada - ESP).