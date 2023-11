Seleção masculina de vôlei estreia com vitória sobre a Colômbia | A TARDE

A campanha da seleção masculina de vôlei começou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Na estreia, contra a Colômbia, o Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/10.

O primeiro set começou equilibrado, com as duas equipes sempre bem próximas no placar. No entanto, o Brasil abriu diferença e venceu por cinco pontos. No segundo set, os colombianos saíram na frente, colocando três pontos de vantagem no placar. Porém, o Brasil tirou a diferença e passou para a liderança com direito a seis pontos seguidos, embalando para a vitória por 25/17. No último set, o Brasil disparou no placar já no começo e garantiu uma vitória tranquila.

Darlan foi o maior pontuador da partida, com 16 pontos, enquanto Adriano marcou 12. Além deles, o levantador Matheus Brasília também se destacou com boa distribuição entre os atacantes. Pelo lado colombiano, o principal nome foi Riascos, com um forte primeiro set e nove pontos anotados ao todo. Leandro Mejía e Andrés Hernández anotaram seis pontos cada e também ficaram entre os maiores pontuadores da equipe.

O Brasil volta à quadra nesta terça-feira, 31, para a segunda rodada da fase inicial do Pan 2023, contra o México, enquanto a Colômbia enfrenta Cuba. O primeiro colocado na fase de grupos avança direto para a semifinal, enquanto quem ficar em segundo e em terceiro lugar terá que jogar nas quartas de final.

VITÓRIA DO BRASA 🏐🇧🇷



A seleção masculina de vôlei faz grande partida e vence a Colômbia na estreia em Santiago 2023.



🇧🇷 3x0 🇨🇴 (25/20, 25/17 e 25/10)



Vem torcer com a gente no próximo show da seleção! 🤩



Acompanhe tudo AO VIVO:

▶️: https://t.co/b3cm40HRRs

📺:… pic.twitter.com/ArPe2MxBHx — Time Brasil (@timebrasil) October 30, 2023