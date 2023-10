Seleção masculina vence Ucrânia e mantém chance de vaga em Paris 2024 | A TARDE

Sob pressão após derrota para a Alemanha, o Brasil voltou ao ginásio Maracanãzinho na noite desta quarta-feira, 5, e derrotou a Ucrânia por 3 sets a 2 (36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11). A vitória mantém a seleção viva na busca por uma vaga em Paris 2024.

O técnico Renan Dal Zotto, que vem sendo criticado desde a perda do Campeonato Sul-Americano para a Argentina, engrandeceu a partida da equipe e elogiou a postura dos atletas.



“Hoje fizemos um grande jogo. Já tínhamos visto a Ucrânia fazer um grande Mundial no ano passado. A gente sabia da dificuldade, mas o time foi extremamente resiliente. Hoje de manhã conversamos muito sobre a postura do time, como iríamos nos comportar ponto a ponto, porque só a vitória interessava. Saímos atrás no placar, não foi fácil. E esse nível de concentração, de mentalidade vencedora, foi fundamental”, disse o treinador Renan.



Com 23 acertos, Darlan foi o maior pontuador brasileiro, seguido de Flávio com 17 e Lucarelli, 15. Kovalov fez 20 para os ucranianos, que ainda contaram com 18 de Poluian e Tupchii.



O Grupo A tem a Alemanha na liderança, com quatro vitórias, seguida por Cuba, Itália e Brasil, que têm três triunfos cada. A seleção brasileira volta a jogar às 10h de sexta-feira, 6, contra Cuba. Depois, no sábado e no domingo, os jogos serão contra Irã e Itália.