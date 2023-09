Seleção Pré-olímpica inicia preparação para amistosos contra Marrocos

Os membros da Seleção Brasileira Pré-Olímpica devem se reunir nesta segunda-feira, 4, em Fez, onde enfrentarão o Marrocos em dois amistosos. Estes jogos marcam o início dos preparativos para a participação no torneio de qualificação dos Jogos Olímpicos, que está agendado para janeiro. Nesta competição, apenas dois países do continente conseguirão uma vaga para os Jogos de Paris-2024. Vale mencionar que o Brasil ostenta atualmente o título de bicampeão olímpico, conquistando ouro tanto no Rio-2016 quanto em Tóquio-2020.

Antes de iniciar a viagem, o treinador Ramon Menezes deu uma entrevista à CBF TV no museu da organização. Durante a conversa, ele abordou os planos de preparação da equipe nos meses à frente e compartilhou suas análises sobre os jogadores convocados.

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica vai disputar partidas na quinta-feira, 7, e no dia 11, às 16h (horário de Brasília), contra a equipe Sub-23 do Marrocos.

O técnico expressou sua intenção de formar uma equipe com foco na criatividade, visando inspirar os torcedores brasileiros durante os dois jogos na África.

"É o Brasil que transmita confiança principalmente para o torcedor, que o torcedor veja os jogos e se sinta representado dentro de campo pelos atletas que estão jogando. Com espírito, com atitude, com a entrega da alma, a criatividade, o improviso, isso aí é do futebol brasileiro", finalizou.

Campeão da África

A equipe do Marrocos já garantiu sua vaga nas Olimpíadas após conquistar a Copa das Nações Africanas no mês passado. Ramon acredita que iniciar a preparação enfrentando um adversário de alto calibre é um grande ponto a favor.

"Nada melhor do que já na primeira preparação ter esse tipo de enfrentamento. Isso é muito importante porque vamos ter poucas preparações. A qualidade do adversário sempre é muito relevante. Marrocos já está classificado para as Olimpíadas, foi campeão da Copa das Nações Africanas Sub-23 vencendo o Egito na final. Se trata de um adversário muito duro e vai ser um ótimo teste para a Seleção Brasileira."