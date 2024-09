Seleção volta a jogar mal e perde para o Paraguai em Assunção

Diego Gomez explode ao comemorar o gol da vitória paraguaia em cima do Brasil - Foto: Reprodução / Instagram / @albirroja

A Seleção Brasileira visitou o Paraguai, na noite desta terça-feira, 10, no Estádio Defensores del Chaco, pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O time verde e amarelo voltou a jogar mal e foi derrotado pelo placar mínimo, gol marcado pelo volante Diego Gomez no primeiro tempo. Essa foi a primeira derrota de Dorival Jr. no comando do time brasileiro.

Com o resultado negativo, o Brasil ocupa a 5ª posição na classificação, com os mesmos 10 pontos somados, a um ponto da repescagem, que agora é ocupada pelos paraguaios, que tem sete pontos.

Tabu de 16 anos sem perder para os paraguaios foi quebrado

Vale salientar que a última derrota do Brasil contra o Paraguai foi em 2008, em partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, gols dos atacantes Roque Santa Cruz e Salvador Cabañas.

Brasil teve mais posse na primeira etapa, mas quem saiu na frente foi o Paraguai

Logo aos dois minutos, Rodrygo busca o drible, cai na área e pede pênalti. O árbitro vê um desarme limpo da defesa paraguaia e manda a partida seguir.



Aos 19 minutos, a "Albirroja" abre o placar e com um golaço. Junior Alonso cruza, Gabriel Magalhães corta. O rebote fica com Diego Gomez que domina, corta e chuta bonito de trivela. A bola bate na trave e balança as redes, indefensável para Alisson. O torcedor paraguaio vai a loucura no Defensores del Chaco.

Em dado momento da partida, o Brasil teve 87% de posse de bola. Mesmo com essa superioridade, o time verde e amarelo ainda não finalizou uma bola a gol.



No minuto 24, quase o Brasil empata. Endrick aparece no lado direito e inverte a jogada para Vini Jr, que entra na área pela esquerda e toca pra trás. Guilherme Arana finaliza forte para o gol e Júnior Alonso salva em cima da linha.

Aos 40 o Brasil tenta chegar. A bola é cruzada na primeira trave, a defesa do Paraguai afasta mal e o rebote fica com Paquetá ainda dentro da área. O meia do West Ham consegue o primeiro drible e faz o cruzamento rasteiro. O passe é interceptado, resvala no brasileiro e sai pela linha de fundo.

Paraguaios respondem. Enciso arrisca de muito longe, pega mal na bola, e o goleiro Alisson faz a defesa com enorme tranquilidade aos 44.

Brasil esboça melhora, mas não consegue empatar

No primeiro minuto do segundo tempo, João Pedro recebe de costas, puxa a bola para o meio de campo e toca para Rodrygo entre as linhas de marcação. O camisa 10 finaliza de frente para o gol, mas pega mal na bola e manda na galera.

Aos 3, os paraguaios tentam. Paraguai escapa pela direita e cruza na direção de Isidro Pitta. O centroavante cabeceia para trás e acerta a rede, mas pelo lado de fora.

Aos oito, boa jogada individual de Luiz Henrique pela direita. O ponta chama o defensor para dançar, consegue um espaço e cruza na direção de João Pedro, que cabeceia com força, mas erra o alvo.

O Brasil chega aos 11. Luiz Henrique, de novo, faz boa jogada pela direita e cruza na medida para Guilherme Arana. O lateral cabeceia para o meio da área, mas ninguém do Brasil chega para finalizar ao gol.

Por pouco os paraguaios não ampliaram. Contra-ataque em situação de três atacantes contra dois defensores. Almirón passa para Pitta, que rola para Enciso dentro da área, mas o chute sai travado os 13. Empolgado, a torcida paraguaia grita "olé" no Defensores del Chaco.

Brasil chega pela esquerda com Arana, a zaga do Paraguai não consegue o desarme e Rodrygo aproveita o rebote. O camisa 10 invade a área e passa para Vini Jr., que bate na direção do gol, mas para nas mãos de Gatito.

Aos 28, Vini Jr. faz ótima jogada, puxa a bola para a entrada da área e finaliza de chapa. O goleiro Gatito Fernández faz grande defesa e manda para escanteio.

Os adverdários respondem quase que de imediato. Na base da vontade, o Paraguai chega de novo pelas beiradas do campo. A bola sobra para Sosa, que bate desviado e ganha escanteio aos 31.



Luiz Henrique intercepta o passe no campo de ataque, avança em direção à área e cruza rasteiro. A zaga do Paraguai afasta para trás, mas o goleiro Gatito estava esperto no lance e se jogou na bola para fazer a defesa aos 36.



No último ataque brasileiro, a bola sobra nos pés de Gerson. O volante do Flamengo finaliza com força, mas pega mal e joga nas arquibancadas do Defensores del Chaco.

Paraguai x Brasil - 8ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas

Data e Horário: 9/9/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán e Andrés Nievas (URU)

VAR: Alberto Feres (URU)

Cartões amarelos : Junior Alonso, Bobadilla, Diego Gomez e Almirón (PAR); Lucas Paquetá e Vini Jr. (BRA)

Gols: Diego Gomez (PAR)

PARAGUAI: Gatito; Juan Cáceres, Balbuena, Alderete (Velázquez) e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla e Diego Gómez (Ramon Sosa); Almirón (Cuenca), Enciso (Riveros) e Isidro Pitta (Alex Arce). Técnico: Gustavo Alfaro.

BRASIL: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão); Bruno Guimarães (Luiz Henrique), André e Lucas Paquetá (Gerson); Endrick (João Pedro), Rodrygo (Lucas Moura) e Vini Jr. Técnico: Dorival Júnior.