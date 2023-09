Seleções classificadas para a terceira fase do Intermunicipal 2023

O Campeonato Intermunicipal 2023 vai avançando de fase e os classificados para a próxima etapa da competição. Quijingue, Tucano, Crisópolis, Valente, Retirolândia, Biritinga, Ipirá, Simões Filho, Santo Amaro, Cachoeira, Maragijipe, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves, Ipiaú, Itapetinga, Ibicaraí, Itapitanga, Eunápolis, Porto Seguro e Itamaraju seguem na corrida pelo título.

A terceira etapa seguirá o mesmo formato, com os confrontos sendo disputados em duas partidas. As partidas de ida estão agendadas para o próximo domingo, 24, todas com início às 15h. Os jogos de volta ocorrerão no domingo seguinte, 1º, no mesmo horário.

Confira os resultados:

Quijingue 3x1 Rio Real

Tucano 2x0 Canudos

Santaluz 0x0 Crisópolis

Valente 2x0 Barrocas

Serrinha 0x0 Retirolândia

Biritinga 0x1 Feira de Santana

Ipirá 4x2 Terra Nova

Simões Filho 0x1 Riachão do Jacuípe

Pojuca 0x0 Santo Amaro

Cachoeira 2x0 Valença

Maragojipe 1x1 Conceição da Feira

Santa Inês 3x1 Santo Antônio de Jesus

Castro Alves 1x0 São José da Vitória

Ipiaú 3x1 Jequié

Coaraci 2x2 Itapetinga

Luís Eduardo Magalhães 2x3 Ibicaraí

Itapitanga 2x0 Barreiras

Eunápolis 3x0 Itagimirim

Porto Seguro 1x0 Teixeira de Freitas

Itamaraju 2x1 Belmonte