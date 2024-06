Sem atrito: casal Ba-Vi aproveita para assistir a Seleção na Fonte | A TARDE

As seleções femininas do Brasil e da Jamaica se enfrentam na noite desta terça-feira (4), na Arena Fonte Nova, no último amistoso antes da Olimpíada de Paris.

Rafael Sampaio, torcedor do Bahia, e Yasmin Silva, torcedora do Vitória, aproveitaram para prestigiar o jogo das meninas.

"É incrível, quando eu vi a notícia que ia ter o amistoso, eu falei: 'Rafa, a gente precisa comprar o ingresso. Vamos!'. Coloquei fogo, trouxe todas as minhas amigas, só que a gente está espalhado pela Fonte Nova. Tipo, eu trouxe todo mundo porque eu sabia o quanto era importante", contou Yasmin, em entrevista ao Portal MASSA!.

A rivalidade por causa dos clubes baianos não poderia ficar fora do bate-papo. De acordo com Rafael, o momento atual do Bahia faz com que ele fique 'de boa'. "É uma rivalidade saudável. Nesse momento, para mim, está sendo muito divertido acompanhar ela assistindo jogos do Vitória. Mas é super saudável, é uma zoeira. No momento do Campeonato Baiano estava sendo bom para ela, que ganhou".

"A gente ficou batendo em casa se eu iria realmente vir com a camisa do Vitória. E é claro, é uma oportunidade única", completou Yasmin.

O carinho com a zagueira Rafaelle, baiana, também foi registrado. "Exatamente, por ser conterrânea acho que a gente tem um sentimento a mais, não que a gente não valorize todas, mas a gente valoriza todas e com ela é um chamego a mais", pontuou Rafael.

Neste momento, o Brasil vence a Jamaica, no primeiro tempo, por 1 a 0. A bola começou a rolar, na Fonte Nova, às 20h.

