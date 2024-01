Sem equipes do Nordeste, quartas da Copinha começam nesta quinta | A TARDE

Já na reta final, a Copa São Paulo de futebol júnior se prepara para iniciar a sua fase de quartas de final nesta quinta-feira, 18, com confrontos entre equipes de Série A e B. Com jogos únicos desde o início, a Copinha tem final programada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O local e horário ainda não foram divulgados, mas já foi descartado o uso do Pacaembu.

A partida que abre a rodada é entre Athletico-PR e Novorizontino, às 17h desta quinta, no gramado do Franca. Na sequência, mais um confronto entre Série A e B, Corinthians e América-MG disputam uma vaga nas semis a partir das 21h35, desta vez em Marília.

Os outros dois semifinalistas serão decididos na sexta-feira, 19. A primeira partida será entre Flamengo e Aster, surpresa que eliminou o Palmeiras atual campeão, a partir das 19h, em Osasco. Para finalizar, o último jogo da rodada coloca Cruzeiro e Coritiba frente a frente, às 21h, na Arena Barueri.

A Copinha não conta mais com equipes baianas da disputa. O último representante do estado foi o Vitória, que sofreu uma eliminação nos pênaltis para o Ibrachina, na fase de pré oitavas de final, com duas vitórias e três empates no torneio. Enquanto isso, Bahia, com dois empates e uma derrota, e Jacuipense, com um empate, uma derrota e um trunfo, caíram com um baixo aproveitamento ainda na fase de grupos.

Na atual fase do torneio, quem vencer avança às semis e quem perder está fora da competição. Em caso de empate, o confronto irá para as cobranças de pênaltis.