Sem Ismael e Romarinho, Vitória define relacionados para o Ba-Vi

Fabri pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

É guerra no Barradão - e o Vitória está pronto pro combate. Entrando em campo para o último Ba-Vi da temporada às 21h30 desta quinta-feira, 16, o time de Jair Ventura chega para a partida sem os reforços Claudinho, Ismael e Romarinho, mas com o retorno de Fabri após lesão.

Além dos dois, a última partida do Vitória, encarando o Vasco no São Januário, rendeu a Jair Ventura os desfalques do capitão Lucas Halter e de Carlinhos, ambos suspensos por cartão vermelho, se somando ao desfalque de Jamerson no departamento médico.

Mais novidades chegam com Ramon e Renzo López, que voltam de suspensão cumprida no último domingo para encarar o Bahia dentro do Barradão e lutar para se distanciar da zona de rebaixamento.

Lista de relacionados do Vitória

Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;

Lucas Arcanjo e Thiago Couto; Laterais: Paulo, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon;

Paulo, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon; Zagueiros: Camutanga, Edu, Neris e Zé Marcos;

Camutanga, Edu, Neris e Zé Marcos; Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira;

Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira; Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Fabri.