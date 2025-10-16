DEFINIDOS
Sem Ismael e Romarinho, Vitória define relacionados para o Ba-Vi
O Leão da Barra encara o Bahia em casa pela 28ª rodada do Brasileirão às 21h30
Por Marina Branco
É guerra no Barradão - e o Vitória está pronto pro combate. Entrando em campo para o último Ba-Vi da temporada às 21h30 desta quinta-feira, 16, o time de Jair Ventura chega para a partida sem os reforços Claudinho, Ismael e Romarinho, mas com o retorno de Fabri após lesão.
Além dos dois, a última partida do Vitória, encarando o Vasco no São Januário, rendeu a Jair Ventura os desfalques do capitão Lucas Halter e de Carlinhos, ambos suspensos por cartão vermelho, se somando ao desfalque de Jamerson no departamento médico.
Mais novidades chegam com Ramon e Renzo López, que voltam de suspensão cumprida no último domingo para encarar o Bahia dentro do Barradão e lutar para se distanciar da zona de rebaixamento.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;
- Laterais: Paulo, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon;
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Neris e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Fabri.
