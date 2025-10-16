Menu
HOME > ESPORTES
DEFINIDOS

Sem Ismael e Romarinho, Vitória define relacionados para o Ba-Vi

O Leão da Barra encara o Bahia em casa pela 28ª rodada do Brasileirão às 21h30

Marina Branco

Por Marina Branco

16/10/2025 - 18:57 h
Fabri pelo Vitória
Fabri pelo Vitória -

É guerra no Barradão - e o Vitória está pronto pro combate. Entrando em campo para o último Ba-Vi da temporada às 21h30 desta quinta-feira, 16, o time de Jair Ventura chega para a partida sem os reforços Claudinho, Ismael e Romarinho, mas com o retorno de Fabri após lesão.

Além dos dois, a última partida do Vitória, encarando o Vasco no São Januário, rendeu a Jair Ventura os desfalques do capitão Lucas Halter e de Carlinhos, ambos suspensos por cartão vermelho, se somando ao desfalque de Jamerson no departamento médico.

Mais novidades chegam com Ramon e Renzo López, que voltam de suspensão cumprida no último domingo para encarar o Bahia dentro do Barradão e lutar para se distanciar da zona de rebaixamento.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Thiago Couto;
  • Laterais: Paulo, Maykon Jesus, Raúl Cáceres e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ronald, Pepê e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Fabri.
Relacionados do Vitória para o Ba-Vi
Relacionados do Vitória para o Ba-Vi | Foto: Divulgação I EC Vitória

x