Sem Messi, Inter de Miami perde a final da Copa dos Estados Unidos

Desta vez, o craque Lionel Messi não pôde contribuir para que o Inter Miami conquistasse seu segundo título. Devido a uma lesão, o argentino não jogou, e a equipe perdeu em casa por 2 a 1 para o Houston Dynamo na final da Copa dos Estados Unidos, na quarta-feira, 27.

Com o título, o Houston Dynamo conquistou sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Concacaf, enquanto o Inter Miami já tinha garantido sua participação através do título da Leagues Cup, com Lionel Messi como destaque.

O Inter Miami também não pôde contar com o lateral-esquerdo Jordi Alba, além de Lionel Messi. Do trio que antes jogava no Barcelona, somente o volante Sergio Busquets esteve em campo como titular.

Messi sofreu uma lesão no confronto com o Toronto FC, ocorrido em 20 de setembro, e precisou sair de campo durante o primeiro tempo. Na partida seguinte da equipe, um empate em 1 a 1 contra o Orlando City no último fim de semana, ele foi preservado. No entanto, Messi não se recuperou a tempo para a final.