Sem Messi, Inter Miami perde para Monterrey na ida das quartas | A TARDE

Com o desfalque do craque argentino Lionel Messi, o Inter Miami perdeu por 2 a 1 nesta quarta-feira, 3, para o mexicano Monterrey, no jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

Em Miami, o Inter abriu o placar com um gol do jovem zagueiro argentino Tomás Avilés que concluiu com o pé aos 19 minutos após um escanteio cobrado pelo alemão Julian Gressel.

A partir de então o time da Flórida controlou o jogo diante de sua torcida do Chase Stadium até que o meio-campista hondurenho David Ruiz foi expulso aos 65 minutos, ao receber o segundo cartão amarelo, causando uma reviravolta na partida.

Quatro minutos depois, os Rayados aproveitaram a vantagem numérica para virar o placar com gols dos argentinos Maxi Meza, aos 69, e Jorge Rodríguez, aos 89, e terão uma importante vantagem no jogo de volta, que será disputado no dia 10 de abril, no México.

Messi, de 36 anos, está afastado desde 13 de março devido a uma lesão na coxa. O técnico Gerardo Martino havia indicado que seu objetivo era recuperar o astro para esta fase da Copa dos Campeões da Concacaf, torneio que dá ao campeão uma vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, mas na terça-feira reconheceu a possibilidade de poupar seu craque para evitar uma recaída.