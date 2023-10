Sem poder contar com Danilo, Diniz convoca Emerson, do Tottenham | A TARDE

O lateral-direito Emerson Royal, do Tottenham, foi convocado nesta sexta-feira, 13, pelo técnico Fernando Diniz para integrar o elenco da Seleção Brasileira que irá enfrentar o Uruguai, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Ele substituirá Danilo, da Juventus.

Durante o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela por 1 a 1, na noite de quinta-feira, 12, Danilo sofreu um problema muscular e ficou impossibilitado de participar da partida diante do Uruguai.



Emerson Royal se apresenta à Seleção neste sábado, 14. Ele ainda não havia sido convocado por Fernando Diniz, sua última convocação foi em março, sob o comando de Ramon Menezes, quando foi titular em amistoso contra o Marrocos.



Anteriormente, Fernando Diniz já havia cortado Vanderson, Caio Henrique e Renan Lodi por problemas físicos. Yan Couto, Guilherme Arana e Carlos Augusto foram chamados para suprir os cortes.



Brasil e Uruguai se enfrentam na terça-feira, 17, no estádio Centenário, em Montevidéu. A partida da 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está marcada para as 21h.