Sem poder estrear, novos reforços treinam separados na Toca do Leão | A TARDE

O Vitória ainda não poderá contar com os recém-contratados Luan, Alerrandro, Maycon Cleiton e Everaldo pela estreia do Campeonato Baiano contra a Jacuipense, nesta quarta-feira, 17, às 19h15. Os quatro atletas chegaram por último ao clube e ainda não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID).

Por isso, no último treino antes da estreia no Baianão, o trio de jogadores de linha treinou em separado, enquanto o goleiro fez o trabalho normalmente com os outros atletas da posição.

Já os outros 10 reforços que o Leão contratou estarão à disposição contra a Jacupa. São os goleiros Muriel e Fintelmann, os laterais-esquerdos PK e Lucas Esteves, o lateral-direito Raúl Cárceres, o zagueiro Cristian Zapata, os volantes Willian Oliveira e Caio Vinicius, e os atacantes Caio Dantas e Eryc Castillo.

A expectativa é que o lateral PK, o volante Willian Oliveira e o atacante Caio Dantas sejam titulares nesta noite diante do Leão do Sisal.