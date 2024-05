Sem público em Pituaçu, Itabuna estreia com empate na Série D | A TARDE

Um dos três representantes baianos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Itabuna também estreou com empate, assim como Jacuipense e Juazeirense. Na tarde deste domingo, 28, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, o Dragão não saiu do zero com o Real Noroeste-ES, pela 1ª rodada do Grupo A6.

A equipe, que disputa a quarta divisão com apoio do Vitória, é comandada pelo técnico Laelson Lopes, que colocou em campo os seguintes jogadores: João Vitor; Caique Melo, Roque Júnior, Renato e Jailson; Edenilson, José Breno e Rickelme; Luis Miguel, Rafa Marcos e Lawan.

No Grupo A6, a única equipe que venceu na estreia foi o Serra-ES, que bateu o Audax-RJ por 1 a 0. O Democrata-MG empatou com o Nova Iguaçu em 1 a 1 e a Portuguesa ficou no zero a zero com o Ipatinga, que é o próximo adversário do Itabuna. O confronto da 2ª rodada está marcado para as 17h de sábado, 4, no interior de Minas Gerais.