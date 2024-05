Sem sustos, Brasil vence segunda partida na Liga das Nações | A TARDE

No Maracanãzinho, o Brasil conquistou mais uma vitória na primeira fase da Liga das Nações feminina de vôlei. Nesta quinta-feira, 16, sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a equipe brasileira derrotou a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/17. Assim como na estreia contra o Canadá, Ana Cristina liderou a equipe brasileira.

A ponteira Ana Cristina teve uma performance destacada, contribuindo com 18 pontos no jogo, enquanto a capitã Gabi contribuiu com 12 pontos. Zé Roberto aproveitou o jogo tranquilo para dar oportunidade a todas as jogadoras, inclusive às estreantes Helena e Luzia, que não haviam jogado na partida anterior. A oposta Taianara se destacou nos últimos sets, principalmente no bloqueio.

O primeiro set foi de completo domínio por parte do Brasil. Com Gabi no saque, a equipe brasileira abriu uma vantagem de sete pontos sem encontrar resistência das adversárias. Embora a Coreia do Sul tenha feito uma sequência de cinco pontos e reduzido a diferença no placar para 15 a 11, a equipe brasileira se recuperou após um tempo técnico de Zé Roberto e fechou a parcial em 25 a 16.

