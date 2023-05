Sem treinador, CBF tem até domingo para divulgar convocação da Seleção

A Seleção Brasileira tem até o próximo domingo, 28, para anunciar a lista de convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, nos dias 17 e 20 de junho, respectivamente. Sem treinador desde a saída de Tite, Ramon Menezes foi acionado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai ajudar na lista de convocados.

Como Ramon está comandando a Seleção Sub-20 no mundial da categoria, na Argentina, a lista com os convocados será divulgada virtualmente, uma prática comum em outras federações. Segundo as regras da Fifa, é preciso divulgar a convocação até 15 dias antes do início da data Fifa, em 12 de junho. Por isso, a CBF precisa divulgar a lista até este domingo, 28.

Ramon Menezes já comandou a Seleção na derrota para o Marrocos, por 2 a 1, em março, e na ocasião deu oportunidade a jogadores sub-23. André, do Fluminense, Yuri Alberto, do Corinthians, e João Gomes, do Wolverhamptom, foram alguns deles.

Após esta data Fifa, a Seleção Brasileira volta a campo em setembro, para o início das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.