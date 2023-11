Sem Vini, Brasil aposta em mudanças no time para encarar a Argentina | A TARDE

Após duas derrotas seguidas, para Uruguai e Colômbia, a Seleção Brasileira busca se provar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, o treinador Fernando Diniz testou, em treino na Granja Comary, no domingo, 19, duas mudanças na equipe titular para surpreender e bater a Argentina.

Com Vini Jr. virando desfalque por uma lesão na coxa, o treinador resolveu colocar Gabriel Jesus na vaga do camisa 7. Além dele, outra novidade foi a troca de laterais-esquerdos, Carlos Augusto foi colocado no lugar de Renan Lodi, e deve ser a primeira opção de Diniz para o clássico.

Outros dois jogadores que podem pintar ao decorrer da partida são Endrick e Joelinton. Os dois participaram dos treinamentos com o time titular, enquanto os outros reservas faziam atividades em campo separado

A equipe volta aos treinamentos nesta segunda, 20 e encara a Argentina na terça-feira, 21, às 21h30, no Maracanã. O Brasil pretende recuperar-se e conta com o tabu de nunca ter perdido um jogo como mandante na história das Eliminatórias, desde 1954.