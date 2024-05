Sem Vini Jr, Real Madrid goleia o rebaixado Granada pelo Espanhol | A TARDE

Três dias depois de se classificar à final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o Real Madrid, com o título do Campeonato Espanhol garantido, goleou por 4 a 0 o Granada, matematicamente rebaixado neste sábado, 11.

Com vários reservas em campo, time 'merengue', que no fim de semana passado garantiu o título de LaLiga, não deu chances para o Granada, vice-lanterna da competição.

Sem o trio ofensivo formado por Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo, os gols do Real Madrid saíram dos pés de Brahim Díaz (49' e 59'), Fran García (38') e Arda Guler (45'+2).

O Granada teve o rebaixamento confirmado antes do início da partida, com a vitória do Mallorca sobre o Las Palmas por 1 a 0.

Com os três pontos, o Mallorca, atual vice-campeão da Copa do Rei, praticamente garante a permanência na elite.

Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horários de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Alavés - Girona 2 - 2

Sábado:

Mallorca - Las Palmas 1 - 0

Villarreal - Sevilla 3 - 2

Granada - Real Madrid 0 - 4

(16h00) Athletic Bilbao - Osasuna

Domingo:

(09h00) Cádiz - Getafe

(11h15) Atlético de Madrid - Celta Vigo

(13h30) Valencia - Rayo Vallecano

(16h00) Betis - Almería

Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Real Sociedad

Classificação:

1. Real Madrid 90 Pts

2. Girona 75 pts

3. Barcelona 73 pts

4. Atlético de Madrid 67 pts

5. Athletic Bilbao 61 pts

6. Real Sociedad 54 pts

7. Betis 52 pts

8. Villarreal 48 pts

9. Valencia 47 pts

10. Getafe 43 pts

11. Alavés 42 pts

12. Sevilla 41 pts

13. Osasuna 39 pts

14. Las Palmas 37 pts

15. Mallorca 35pts

16. Celta Vigo 34 pts

17. Rayo Vallecano 34 pts

18. Cádiz 26 pts

19. Granada 21 pts

20. Almería 17 pts

