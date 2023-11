Semifinais do Campeonato Intermunicipal são definidas | A TARDE

As semifinais do Campeonato Baiano Intermunicipal de 2023 foram definidas neste domingo, 29. Quatro seleções seguem na disputa pelo título do maior torneio de futebol não-profissional do mundo. Das equipes que decidiram a vaga em casa, apenas Simões Filho não conseguiu a classificação.

Castro Alves, que já havia vencido o primeiro confronto por 2 a 1, fez 2 a 0 sobre Ipirá e está entre as classificadas para a semifinal para enfrentar Porto Seguro, que perdeu por 1 a 0 para Simões Filho, mas garantiu a vaga no saldo de gols, já que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0.

Em Quijingue, a atual campeã do Intermunicipal empatou em 3 a 3 com Itapetinga, mas conquistou a classificação após vencer o jogo de ida por 1 a 0. O duelo da semifinal será diante da seleção de Itamaraju, que após dois empates em 1 a 1 com Ipiaú, se classificou após disputa de pênaltis.

Quijingue segue em busca do bicampeonato | Foto: Higor Bispo | Liga Quijingue

Jogos de ida - 5 de novembro

Itamaraju x Quijingue

Porto Seguro x Castro Alves

Jogos de volta - 12 de novembro

Quijingue x Itamaraju

Castro Alves x Porto Seguro