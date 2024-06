Senadores acusam CBF de manipular uso do VAR: "Escandaloso" | A TARDE

Convidado para participar de sessão da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Senado Federal, o presidente da comissão de arbitragem da Confederação brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme, foi confrontado por um senador após explicar parte do protocolo do árbitro de vídeo (VAR) durante as partidas.

“Protocolarmente, pelos róis de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele visualizou”, disse Seneme.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) então rebateu dizendo que essa ação pode ser considerada uma manipulação, já que o árbitro de vídeo pode mandar a imagem que achar conveniente para o árbitro de campo.

“Isso é muito grave, é a vontade discricionária da cabine do VAR. Já aconteceu, não vai voltar o campeonato, não estou dizendo que houve manipulação [de resultado], não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro de campo é seríssimo. Torna ainda mais séria a necessidade de investigação dessa partida”, rebateu o senador.

“O árbitro do VAR escolher o que ele manda para o campo… Isso é manipulação, isso induz. Aconteceu nessa partida e eu estou vendo que acontece em outras, porque ele pode fazer isso, mandar as imagens que ele quiser”, complementou.

O senador Eduardo Girão (NOVO-CE), apoiou Carlos Portinho: "O que me preocupa é que essa imagem estava sempre lá. Isso que é escandaloso. E o torcedor não teve acesso a essas imagens durante a transmissão, só foi revelada depois. Acho que tem que investigar".

A partida citada foi a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 4 a 3. O lance questionado, foi a expulsão do zagueiro Adryelson, recomendada pelo árbitro de vídeo. Braulio Machado da Silva era o árbitro de campo, enquanto Rafael Traci era o árbitro de vídeo.

A CPI, aberta após requerimento do senador Romário Faria (PL-RJ), apura a manipulação de resultados no futebol brasileiro. O Senado Federal já ouviu John Textor, dono da SAF do Botafogo, e os presidentes do São Paulo, Julio Casares, e do Palmeiras, Leila Pereira.

