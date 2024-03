Senhor do Bonfim recebe segunda etapa do Baiano de Futevôlei | A TARDE

Pela primeira vez, Senhor do Bonfim receberá uma etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei. Nos próximos dias 01, 02 e 03 de março a Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia (FAFEB) realiza a primeira etapa do principal torneio da modalidade esportiva no município do centro-norte baiano.

A competição contará com cerca de 150 atletas divididos em duplas e por categorias. Na sexta-feira, 1, às 18h, a categoria série C abre o evento. No sábado, 2, a partir das 9h, a bola sobe para as categorias Masculino série B e Categoria Misto. Já no domingo, 3, os atletas profissionais da série A masculino serão os protagonistas das quadras de areia do CT Cris Fute que fica no bairro Parque da Cidade.

O evento de futevôlei terá uma megaestrutura. O esporte é um dos que mais crescem em todo Brasil, sobretudo na Bahia, oportunizando os atletas locais e deixando o estado no topo do ranking brasileiro.

A FAFEB vem administrando a modalidade desde 2006 e já realizou inúmeros eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Seu objetivo é fortalecer ainda mais o esporte por toda Bahia, revelando nomes e oportunizando cada vez mais atletas a alcançarem seus objetivos.