"Será a última partida" Galtier confirma saída de Lionel Messi

O técnico do Paris Saint German, Christophe Galtier, anunciou em coletiva nesta quinta-feira,1, a saída do craque argentino, Lionel Messi, do clube. A imprensa local já adiantava que nenhuma das partes teria interesse em uma possível renovação do contrato, que vai até o fim de junho. Mas, pela primeira vez, alguém do clube confirmou a decisão definitiva.

"Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo (Messi) no Parque dos Príncipes contra o Clermont" afirmou o treinador francês, se referindo ao jogo do próximo sábado, pela última rodada da Ligue 1.

O argentino foi contratado na expectativa de conquistar a Champions League, porém, os resultados acabaram não acontecendo na competição europeia e o atleta só comemorou os títulos da Supercopa da França e do Campeonato Francês, em duas oportunidades. Com a camisa do Paris, o jogador atuou em 74 partidas, com 32 gols marcados e 34 assistências para os seus companheiros balançarem as redes adversárias.

O futuro do jogador ainda não está definido, mas a tendência é que o atleta siga no futebol europeu. O Barcelona tenta repatriar o atleta, porém, a negociação ainda não é tratada com otimismo.