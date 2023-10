Série B: Criciúma x Vitória terá arbitragem potiguar | A TARDE

O potiguar Caio Max Augusto Vieira foi escalado pela CBF para ser o árbitro central do jogo entre Criciúma e Vitória, válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai apitar sua nona partida na Segundona nacional.

O Professor de Educação Física de 41 anos será assistido pelos também potiguares Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de Franca Costa. O quarto árbitro será William Machado Steffen, da Federação Catarinense de Futebol. Na VAR, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) será o árbitro de vídeo, com Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) sendo a assistente na cabine.

Essa será a terceira partida do Vitória em campo dirigida por Caio Max Augusto Vieira. Ele comandou o empate do Leão da Barra por 1 a 1 com o Santa Cruz, em janeiro, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste e a vitória por 3 a 0 diante do Avaí, pela Série B. As partidas foram realizadas no Barradão.

A partida decisiva contra o Tigre está marcada para este domingo, 8, no estádio Heriberto Hülse, às 18h30. O Leão da Barra lidera a Série B, com 58 pontos ganhos em 30 jogos disputados.