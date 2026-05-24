Série B do Baiano: Fluminense aplica virada heroica segue implacável

A Série B do Campeonato Baiano segue com o mesmo líder após o fim da 4ª rodada: o Fluminense de Feira. O Touro do Sertão venceu o Feira FC por 2 a 1, na Arena Cajueiro, e seguiu com 100% de aproveitamento na competição. O Caçula da competição, por outro lado, chegou a sua 2ª derrota consecutiva após estrear no futebol de maneira promissora.

O clássico inédito de Feira de Santana foi decidido por uma virada. Rogerinho abriu o placar para o Alviverde logo no primeiro minuto de jogo, mas Zé Gatinha comandou a reação do Fluminense com dois gols na etapa final. O primeiro deles, inclusive, foi marcado por uma grande falha do experiente goleiro Sidão.

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Assista:

O Frango BIZARRO que o goleiro Sidão tomou na virada do Fluminense de Feira sobre o Feira FC, pela Série B do Campeonato Baiano.



O Feira abriu o placar com Rogerinho com apenas um minuto de jogo. Na segunda etapa, Zé empatou aos quatro.



Feira 1 x 2 Fluminense de Feira até… pic.twitter.com/qeG2MyeXhK — Thiago Tolentino (@thiagotoler) May 23, 2026

A disputa pela liderança da Série B, contudo, está mais acirrada do que nunca. Além do Touro do Sertão, o Barreiras e o SSA FC também estão invictos com quatro vitórias em quatro jogos.

O Barreiras venceu o Grapiúna por 1 a 0 fora de casa, enquanto o SSA FC levou a melhor contra o Vitória da Conquista por 2 a 0, também como visitante. Ambas possuem 12 pontos, mas estão atrás do Fluminense graças ao saldo de gols.

Ainda neste sábado, 23, o Redenção venceu o Jacobina em jogaço de cinco gols que terminou em 3 a 2 para o time mandante. A equipe assumiu a quinta colocação com seis pontos conquistados.

Tabela de classificação