Série B: Em confronto direto pelo G-4, Juventude e Sport empatam no RS | A TARDE

Em confronto direto pelo G-4, Juventude e Sport se enfrentaram na noite desta segunda-feira, 16, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, em jogo que fechou a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, o time da Serra Gaúcha empatou com o Leão da Ilha por 2 a 2 .

Na primeira etapa, o experiente Nenê cobrou falta na área e Danilo Boza abriu o placar para o time jaconero de cabeça. Aos 30, o argentino Alan Ruiz marcou um golaço para o rubro-negro pernambucano e igualou o marcador. Nos acréscimos, o Sport teve a chance da virada. O experiente Vagner Love bateu mal e o goleiro Thiago Couto defendeu.

No segundo tempo, o Juventude ampliou. Em mais uma assistência de Nenê em bola alçada na área, o atacante Gabriel Taliari cabeçeou sem chances para o goleiro Dênis e levou o torcedor a loucura. Porém, nos minutos finais, o atacante Edinho recebe na frente do goleiro Thiago Couto e decretou o empate.

Com o resultado, o Juventude caiu para a 4ª posição da Segundona nacional, agora com 55 pontos. Já o Sport segue na vice-liderança, com 56 pontos ganhos, cinco a menos que o líder Vitória, que tem 61 pontos.