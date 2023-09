Série B: ituano x Vitória terá arbitragem mineira

O mineiro Felipe Fernandes de Lima foi escalado pela CBF para ser o árbitro central do jogo entre Ituano e Vitória, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipe Fernandes será auxiliado pelos também mineiros Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira .O árbitro de vídeo será Rodrigo Carvalhaes de Miranda, e o assistente será Diogo Carvalho Silva, os dois do Rio de Janeiro.

A bola rola para Ituano e Vitória a partir das 21h30, no Novelli Júnior. O Leão é o líder isolado da tabela de classificação da Segundona com 52 pontos. O Galo de Itu aparece na 13ª colocação com 33 pontos somados.